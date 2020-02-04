Японский авторынок в январе упал на 15%

Японский авторынок по итогам января упал на 14,5% и составил 192821 единицу, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см.

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 3,7% до 93518 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Nissan с показателем 20121 машина (-35,9%). Замыкает тройку лидеров Honda, реализовавшая 19684 автомобиля (-34,6%).

Быстро узнать стоимость новых автомобилей этих брендов на российском рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».