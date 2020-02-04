MINI планирует выпустить среднемоторный родстер

Модельный ряд британской марки MINI в скором времени может пополниться быстрым и легким среднемоторным родстером.

Как рассказал изданию Motoring глава отдела коммуникаций MINI Андреас Лампка, компания всерьез рассматривает возможность выпуска среднемоторного родстера и уже в скором времени проект может получить зеленый свет. Главным соперником для новинки в MINI считают французский Alpine A110, силовой установкой может оказаться электромотор, а внешне он будет весьма похож на концепт 2014 года MINI Superleggera Vision, разработанный в сотрудничестве с миланским кузовным ателье Carrozzeria Touring Superleggera, пишет Motor.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в будущем на электрические силовые установки перейдут все модели MINI, причем исключение не будет сделано даже для четвертого поколения лимитированной серии MINI JCW GP. В настоящий момент единственным MINI на электротяге является хэтчбек Cooper SE, представленный прошлым летом. Силовая установка модели унифицирована с электрокаром BMW i3.

Кроме того, MINI рассматривает возможность изменения форм-фактора универсала Clubman для привлечения американских покупателей. Британская марка может превратить модель в вседорожник, заявил ранее изданию Autocar главный дизайнер MINI Оливер Хейлмер. При этом он не стал прокомментировать, как в компании намерены избежать внутренней конкуренции с Countryman. также шеф-дизайнер MINI Оливер Хейлмер намекнул, что в компании планируют уменьшить размеры трехдверного хэтчбека MINI Cooper. Однако дизайнер посетовал на то, что снизить габариты модели в условиях электрификации и ужесточения стандартов безопасности затруднительно. Кроме того, для небюджетных компактных автомобилей труднее найти рыночную нишу.

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