Рынок люксовых SUV в России вырос на 12%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о падении в 2019 году продаж новых люксовых автомобилей в нашей стране (-10%). Между тем в сегменте SUV этого рынка отмечен рост.

Так, по данным агентства, в прошлом году жители РФ приобрели 515 новых кроссоверов и внедорожников люксовых брендов. Это на 12% больше, чем в 2018-м.

В этот сегмент российского рынка входят всего лишь 4 модели. Наибольшей популярностью здесь пользуется внедорожник Bentley Bentayga, на долю которого приходится 31% от общего объема. В 2019 году россияне стали обладателями 160 новых таких автомобилей – на 12% меньше, чем годом ранее.

Далее в рейтинге следует недавно вышедший на рынок внедорожник Rolls-Royce Cullinan (122 шт.), реализация которого выросла в 15 раз. Кроме этого, граждане нашей страны купили 117 новых кроссоверов Maserati Levante и 116 – Lamborghini Urus. Но если у первого из них за год отмечено почти двукратное падение, то у второго – рост в 2,6 раза.

О том, какие еще модели SUV сегмента Luxury (и не только) могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».