GM возродит марку Hummer в виде 1000-сильного пикапа

Американский автоконцерн General Motors официально объявил о возрождении бренда Hummer, под которым теперь марка GMC будет выпускать пикап с полностью электрической силовой установкой.

Как сообщает портал Autonews.ru, суммарная отдача электрических GMC Hummer EV составит 1000 л.с., а пиковый крутящий момент на валу достигнет почти 16 тыс. ньютон-метров. Автомобиль сможет ускоряться с места до 100 км/ч примерно за 3 с, а его максимальный запас хода на одной зарядке составит около 650 км. Не исключено, что в GM назвали характеристики топовой версии модели, которая будет доступна с двигателями и аккумуляторами различной производительности и емкости.

Новинку будут выпускать в штате Мичиган на предприятии Detroit/Hamtramck, в переоборудование которого GM инвестирует 2,2 млрд долларов. По предварительным данным, производство GMC Hummer EV начнется в 2021 году. Вслед за ним на конвейер встанет электрический вариант большого внедорожника Cadillac Escalade и пикапа GMC Sierra.

Напомним, информация о том, что General Motors планирует возродить бренд Hummer для электрических пикапов и внедорожников, появилась летом 2010 года. Тогда сообщалось, что маркетологи концерна размышляют, как обойти устоявшееся в широких массах представление о «Хаммерах» как об огромных машинах, потребляющих большое количество горючего.

Электрический Hummer составит конкуренцию Tesla Cybertruck, который будет доступен в трех основных модификациях: с одним, двумя и тремя электрическими двигателями. «Младшая» версия пикапа с одним агрегатом способна ускоряться с места до «сотни» за 6,5 с, тогда как топовый трехмоторный вариант Tri Motor набирает 100 км/ч за 2,9 с, а его максимальная скорость равна 210 км/ч. Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 км.

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