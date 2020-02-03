Infiniti открыл новый дилерский центр в Хабаровске

Компания Infiniti открыла в Хабаровске новый дилерский центр «Автомир ДВ», который стал для бренда 23-м по счету на территории России.

Как сообщает пресс-служба японской марки, автосалон площадью 300 кв.м соответствует основным стандартам компании, включает в себя шоу-рум на 5 демо-автомобилей и сервисную зону на 2 поста. Для удобства предусмотрена комфортабельная зона отдыха и стоянка на 50 мест для клиентов шоу-рума и сервисного центра. Дилерский центр «Автомир ДВ» предоставит своим клиентам полный комплекс услуг по покупке автомобилей, выбору кредитных, лизинговых программ и страховых продуктов.

Каждому клиенту нового дилерского центра Infiniti будут предложены установка дополнительного оборудования и охранных систем, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей, услуга trade-in, заказ оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним.

По итогам 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 3479 автомобилей, что на 25% ниже показателя годичной давности. Бестселлером марки на российском рынке в прошлом году остается кроссовер QX50, чьи продажи увеличились на 5% до 1333 единиц. На второе место вышел внедорожник QX80, на котором остановили свой выбор 1111 покупателей (+6%). Замыкает тройку лидеров кроссовер QX60 с показателем 848 реализованных автомобилей (-28%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», осенью нынешнего года на российском рынке ожидаются обновленные кроссоверы Infiniti QX50 и QX80 2020 модельного года.

Полный список дилеров Infiniti (и не только Infiniti) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».