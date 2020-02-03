АВТОСТАТ | МВД вводит новые коды на номерных знаках транспортных средств

МВД вводит новые коды на номерных знаках транспортных средств

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МВД вводит новые коды на номерных знаках транспортных средств

Автомобильные парки городов РФ на 01.07.2019
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Трехзначных кодов на государственных регистрационных знаках транспортных средств теперь станет больше. Чтобы увеличить число возможных комбинаций, помимо цифр "1" и "7", разрешенных в 2017 году Приказом №766 МВД, теперь в регионах, испытывающих дефицит свободных номеров, позволено печатать госзнаки с трехзначными кодами, начинающимися на цифры "2", "3", "4", "5", "6", "8", "9". Проект изменений Приказа МВД опубликован на regulation.gov.ru.

В качестве примера: в Краснодарском крае, где сегодня допустимо использование кодов "23" и "93", в номерных знаках смогут, к примеру, появиться комбинации"423", "893" и др.

Напомним, что впервые проблема с нехваткой номеров возникла в Москве в 1998 году, для госномеров которой тогда была определена серия 77. Чтобы выправить ситуацию, в столице ввели новые коды: сначала - 97, затем - 99. Однако, спустя некоторое время, ситуация снова обострилась. Но вместо того, чтобы продолжать вводить в столице свободные серии, не занятые другими регионами, здесь решили пойти другим путем и в 2005 году для Москвы был впервые введен трехзначный код - 177.

В дальнейшем МВД разрешило и в других регионах с создавшимся дефицитов на государственных регистрационных знаках транспортных средств применять коды из сочетаний трех цифр. Приказом от 5 октября 2017 года в качестве первой цифры таких кодов разрешили печатать «1» или «7». И вот сейчас, несмотря на падение авторынка – очередное дополнение к правилам регистрации.

Напомним, что, согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", на 1 июля 2019 года в стране стояло на учете свыше 58 млн транспортных средств (из них только легковых - 44,1 млн). При этом в 17 регионах число зарегистрированного транспорта превышает 1 млн. Так, например, в Москве на 1 июля числилось более 4,4 млн единиц транспорта, в Московской области - 3,4 млн., свыше 2 млн единиц транспорта зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Что касается регионов, то здесь рекордсмен - Краснодарский край (около 2,5 млн).

Так ли велика была необходимость вводить для всех трехзначные возможности? "Большинство регионов до сих пор не исчерпали двузначные емкости, а в тех, где применяются трехзначные, еще есть свободные номера, - прокомментировала ситуацию "Коммерсанту" гендиректор одного из поставщиков номеров для МВД Светлана Тепцова. - По моим оценкам, еще минимум три года можно ничего не менять...». Издание также приводит мнение другого специалиста - члена технического комитета "Безопасность дорожного движения" при Росстандарте Петра Шляхина. Он уверен, что для ГИБДД проще вводить новые коды, чем постоянно актуализировать базы свободных номеров.

Для сведения автолюбителей - цены на номерные знаки теперь могут подрасти. Во всяком случае, так считает глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева. Для нее очевидно, что с появлением в номерном знаке третьей цифры (причем цифры более широкой в написании, чем "1"), производителям придется использовать более толстые заготовки, иначе пластина может потерять свою жесткость...

, источник: АВТОСТАТ

Теги: регистрация в гибдд

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