Петербургский автопром в 2019 году показал снижение на 1%

Согласно данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в 2019 году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 372 тыс. легковых автомобилей, что на 1% ниже показателя годичной давности. В декабре эти предприятия впервые за пять месяцев показали положительную динамику – на 5% до 34,2 тыс. машин.

Как отмечается, Toyota – единственный завод, которому удалось увеличить производство в 2019 года (чуть более чем на 1%), выпустив рекордное количество автомобилей. Nissan и Hyundai сократили производство. При этом на долю Hyundai по прежнему приходится основной объем выпуска автомобилей в Петербурге – 66%. Toyota занимает 20%, а Nissan – 14%. Добавим также, что петербургский завод Hyundai, выпустивший по итогам 2019 года 245 тыс. автомобилей (-0,6%), остается лидером по объемам сборки иномарок в нашей стране.

Общая загрузка автомобильных заводов в Петербурге составляет 83%. Как считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин, с нынешним модельным рядом и ситуацией на рынке автозаводы города находятся на пределе своих возможностей. В 2020 году, по прогнозу «Auto-Dealer-СПб», объем производства автомобилей в Петербурге останется на уровне прошлого года – возможно как увеличение, так и сокращение на 1-2%.

Объем экспорта продукции петербургских автозаводов в прошлом году составил около 30 тыс. автомобилей – на 36% больше, чем в 2018 году. В частности, поставки автомобилей, производимых на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, в 2019 году составили 16,5 тыс. единиц, что на 40% выше показателя годичной давности. Приоритетными направлениями экспорта этого предприятия по-прежнему остаются Казахстан и Беларусь, и в 2020 году компания намерена продолжить экспорт автомобилей.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в 2019 году достигла 24,8% против 23,5% годом ранее. По данным Росстата, в целом по итогам 2019-го с российских конвейеров сошло 1,5 млн легковых автомобилей – это на 2,5% меньше, чем в предыдущем году.

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