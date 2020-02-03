Гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Шпет покинет свой пост

Гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Шпет принял решение уйти с занимаемой им должности по истечении срока действия контракта в сентябре 2020 года. Преемник г-на Шпета, возглавлявшего Jaguar Land Rover на протяжении последних 10 лет, будет выбран в ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, Ральф Шпет продолжит сотрудничество с Jaguar Land Rover в качестве вице-председателя правления без исполнительных полномочий: он не будет принимать участие в операционной деятельности компании, но будет участвовать в принятии стратегических решений. Он также останется членом совета директоров Tata Sons.

По итогам 2019 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 10401 автомобиль, что на 16% ниже показателя годичной давности. Так, в прошлом году на российском рынке было продано 8663 внедорожника Land Rover (-12%), в то время как реализация Jaguar составила 1738 автомобилей (-31%). Как отмечается, первый полностью электрический SUV Jaguar I-Pace, появившийся на рынке в декабре 2018 года, по итогам прошлого года разошелся тиражом в 128 экземпляров, став лидером на российском рынке новых электромобилей. Для бренда Land Rover главными драйверами спроса стали роскошные внедорожники Range Rover и Range Rover Sport, которые были реализованы в количестве 2713 единиц и 1699 автомобилей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году на российском рынке стартуют продажи обновленных Jaguar F-Type и Jaguar XE, а осенью российским клиентам станет доступен новый Land Rover Defender.

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