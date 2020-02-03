Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора на выбор

Первый кроссовер марки Genesis GV80 дебютировал В Южной Корее с наиболее актуальным для местного рынка турбодизелем. Это совершенно новый рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 л, который выдает 278 л.с. и 588 Нм. Позже такие дизели появятся и на других моделях концерна Hyundai. А Genesis GV80, в свою очередь, обзаведется бензиновыми моторами, подробности о которых появились во время американской премьеры модели.

Как пишет издание «Авторевю», базовой станет турбочетверка 2.5 мощностью 305 л.с. Это тот же двигатель, что уже анонсирован для седанов KIA K5 и Hyundai Sonata N Line, но в варианте для продольной установки под капотом. А топ-версии положен новый битурбомотор V6 3.5 с отдачей 375 л.с. Оба агрегата принадлежат к семейству Smartstream и имеют комбинированный впрыск топлива – во впускной коллектор и непосредственно в цилиндры. Вне зависимости от двигателя Genesis GV80 оснащен 8-ступенчатым «автоматом», привод – задний или полный (с муфтой подключения передней оси).

На рынке США Genesis GV80 появится летом. По предварительной информации, примерно тогда же стоит ожидать и российскую премьеру, но перечень двигателей для нашего рынка еще не обнародован.

Напомним, семиместный премиальный SUV станет четвертой моделью в линейке Genesis, в которой уже представлены седаны G70, G80 и G90. Дизайн интерьера и экстерьера GV80, разработанные на базе концепта GV80 Concept, стал результатом тесного сотрудничества между студиями Genesis Design в Южной Корее, США и Германии. Первый кроссовер Genesis получил усовершенствованный дизайн экстерьера, разработанный в соответствии с философией бренда «Атлетичная элегантность». Интерьер автомобиля выполнен в стиле минимализма. Модель получила ряд совершенно новых элементов, включая подвеску с предиктивным электронным управлением и активную систему шумоподавления.