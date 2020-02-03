Новое предложение по дорожным штрафам - привязать их к МРОТ

Предложения Минюста по изменениям в КоАП - 30 января опубликован проект нового Кодекса по административным правонарушениям - вызвали активное обсуждение в стране. Особенно горячие споры спровоцировал размер предлагаемых Минюстом штрафов. Их сразу назвали "драконовскими" и очередной "кормушкой" для заинтересованных лиц, а авторов документа - людьми, оторванными от реальной жизни. Главный аргумент противников нововведений: штрафы необходимо сопоставлять с величиной прожиточного минимума и минимальной оплатой труда в стране.

Особенно горячей критике подверглись санкции, предлагаемые к применению нарушителям скоростного режима, о которых "АВТОСТАТ" уже писал ранее. Так, например, за незначительное превышение установленной скорости в новый КоАП заложено наказание - штраф до 3 тыс. рублей (шестикратный рост, на данный момент сумма штрафа за такое нарушение не превышает 500 рублей), а превышение на величину более 60 километров в час юристы предложили карать штрафом 5 тыс. рублей или лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами (от 4 до 6 месяцев). За повторное нарушение, связанное с грубым несоблюдением скоростного режима в Документ вписаны еще более жесткие санкции - штраф в 10 тысяч рублей или лишение права вождения автомобиля сроком на 1 год. Появившееся в Кодексе новое понятие "Опасное вождение" также предусматривает высокое наказание - штраф в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, что весь прошлый год в России велись дискуссии по вопросам, связанным с камерами наблюдения на дорогах, приводилась яркая статистика выявленных нарушений со стороны организаций, устанавливающих системы автоматического учета и пр. На этом фоне шансы попасть под ошибку системы и лишиться из-за этого почти месячной зарплаты (сегодня минимальная оплата труда в России составляет 12 тыс. рублей) - достаточно велики.

"В связи с опубликованными новыми штрафами, особенно для водителей, с учетом безобразно работающей системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, предлагаю вернуться к теме привязки максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда. Если сегодня у нас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ", - прокомментировал Кодекс для "РИА Новости" Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Напомним, что до 2007 года в нашей стране "штрафная" привязка к МРОТ была, однако потом ее отменили, поскольку формулу начислений признали устаревшей. Сейчас представители ГосДумы и целый ряд общественных организаций предлагает эту привязку вернуть.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке - с помощью калькулятора "Оценка авто".