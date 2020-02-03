Мотоциклы Harley-Davidson попали под отзыв в России

Компания «Харли-Дэвидсон Рус» объявила об отзыве 15 мотоциклов Harley-Davidson TG1, реализованных с июня 2019 года по настоящее время. Причиной отзыва является программное обеспечение противобуксовочной системы, которое может некорректно реагировать на сигнал об ошибке от датчика скорости заднего колеса, активируя один из задних тормозов. Непреднамеренная активация одного из задних тормозов может привести к неожиданному изменению направления движения транспортного средства, что может увеличить риск аварии, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех мотоциклах будет произведено обновление программного обеспечения электронного блока управления системами транспортного средства.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года продажи мотоциклов Harley-Davidson на российском рынке выросли на 9% и составили 969 единиц. В результате Harley-Davidson занял четвертое место среди самых продаваемых мотоциклетных брендов в России.

Напомним, в апреле прошлого года компания «Харли-Дэвидсон Рус» объявила об отзыве 181 мотоцикла Harley-Davidson (тип XG1), реализованных с января 2015 года. Причиной отзыва стал присутствующий дефект тормозных суппортов, который может повлиять на безопасность эксплуатации мотоцикла. Тормозные суппорты со временем могут подвергаться коррозии в районе расточки суппорта под воздействием агрессивной внешней среды, особенно в прибрежных районах или районах где используется дорожная соль. Эта коррозия может привести к затягиванию поршней в расточку цилиндра суппорта. Если данное явление остается незамеченным, это может привести к усиленному прихватыванию тормозов, что может вызвать аварию. На мотоциклах должна быть произведена замена тормозного суппорта в сборе.





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