Обновленный Changan CS75FL появится в России в феврале

Компания Changan в феврале представит на российском рынке обновленный кроссовер Changan CS75FL. Вешний вид новинки отличает агрессивная решетка радиатора, легкосплавные диски R18 и светодиодные фары, сообщает пресс-служба Changan Motors Rus.

Интерьер CS75FL получил сенсорный 10,25-дюймовый дисплей, 8 динамиков, двухзонный климат-контроль. В оснащение автомобиля также входят комплекс электронных помощников (EBD, ESC, TCS, DBF, HHC, HDC, HBB), интеллектуальный Smart-ключ с функциями дистанционного запуска двигателя и комфортного доступа, камера заднего вида с динамической разметкой и др.

Кроссовер оснащен двигателем 1,8Т собственной разработки мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и системой подключаемого полного привода от американского производителя BorgWarner.

Габариты Changan CS75FL составляют 4640x185x1705 мм, объем багажного отсека равен 520 л, а механизм складывания сидений в пропорции 60/40 увеличивает его до 1490 л.

Напомним, в конце декабря у российских дилеров Changan появился новый среднеразмерный кроссовер CS55. Цены на новинку составляют от 1 млн 299 тыс. 900 рублей до 1 млн 499 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Кроме того, в нынешнем году в нашей стране ожидается седан Alsvin.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Changan в 2019 году увеличили продажи на 86%, что обеспечило марке четвертое место в сегменте автопроизводителей из Поднебесной. Новым бестселлером Changan стал кроссовер CS35PLUS, который стартовал на российском рынке в августе прошлого года. Стоимость модели составляет от 1 млн 109 тыс. 900 рублей до 1 млн 249 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

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