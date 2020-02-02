Во второй половине января у 12 брендов изменились цены на автомобили

В результате мониторинга цен на новые автомобили в России специалисты сайта «Цена Авто» выяснили, что из 52 марок, официально представленных на российском рынке, во второй половине января* у 12 обновились прайс-листы на автомобили.

У некоторых из них это связано с появлением в продаже автомобилей 2020 года производства. Например, по этой причине китайский кроссовер Changan CS35PLUS подорожал на 30 тыс. руб., французский седан Peugeot 408 – на 90 – 100 тыс. руб., а у японского внедорожника Subaru Forester 2020 года выпуска стартовая комплектация стала доступнее на 40 тыс. руб., а остальные получили прибавку в сумме 60 – 90 тыс. руб.

Другие модели, импортируемые из-за рубежа, с началом года также стали дороже. Так, например, кроссовер Geely Atlas вырос в цене на 29 – 55 тыс. руб., а весь модельный ряд китайского бренда Zotye – на 90 тыс. руб. Но максимальный рост стоимости зафиксирован у американского Cadillac Escalade – плюс 300 – 340 тыс. руб. ко всем комплектациям.

У двух немецких премиум-брендов было отмечено разнонаправленное изменение цен. Так, сразу 17 моделей Audi из 21, представленной в России, в большинстве комплектаций получили прибавку в сумме от 55 до 245 тыс. руб. Однако отдельные версии, напротив, стали доступнее на сумму от 26 до 255 тыс. руб. Не столь масштабные, но более существенные ценовые изменения, произошли у Mercedes-Benz – 5 из 18 моделей стали дороже на 60 – 360 тыс. руб., а еще две – потеряли в стоимости от 180 до 340 тыс. руб.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 31 января 2020 года