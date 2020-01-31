Tesla в 2019 году сократила чистый убыток на 12%

Американский производитель электромобилей Tesla за 2019 год сократил чистый убыток, приходящийся на акционеров, на 11,7% по сравнению с предыдущим годом – до 862 млн долларов, следует из отчетности компании. Как сообщает агентство "Прайм", в четвертом квартале чистая прибыль составила 105 млн долларов, что на 25% меньше уровня четвертого квартала 2018 года.

Компания отметила, что намерена нарастить производство Model 3 и Model Y до 500 тысяч штук в год к середине текущего года с нынешних 400 тысяч. На предварительных торгах акции компании дорожают на 11,6%.

Напомним, в четвертом квартале Tesla увеличила поставки дилерам до 112 тыс. электромобилей по сравнению с 97 тысячами в предыдущие три месяца и 104891 штук за тот же период 2018 года. При этом компания выпустила 104891 электромобиль (в третьем квартале – 96155 шт.). Как отмечается, Tesla выпустила уже около 1 тыс. автомобилей на заводе Gigafactory 3 в Шанхае. Строительство этого предприятия стартовало в январе 2019 года, оно было возведено менее чем за десять месяцев. В результате компания приступила к производству с опережением графика. Первоначально завод будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое. Это первое предприятие Tesla за пределами США.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электрокаров Tesla намерен инвестировать в свой первый европейский завод под Берлином около 4 млрд евро. Начало строительства в небольшом населенном пункте Грюнхайде, расположенном примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина, запланировано на первый квартал 2020 года. Ожидается, что оно завершится к концу 2021 года и первыми будут выпускаться машины Tesla Model Y.

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