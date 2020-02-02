Рынок люксовых автомобилей с пробегом в 2019 году вырос на 9%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 2038 единиц. Это на 9% выше результата за 2018 год.

Лидером вторичного рынка в сегменте Luxury является британская марка Bentley, доля которой превышает 35% от общего объема, что эквивалентно 726 перепроданным экземплярам за отчетный период. На втором месте, с небольшим отставанием, располагается модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (706 шт.). Замыкает тройку лидеров рынка подержанных роскошных машин бренд Maserati (246 шт.). Также в 2019 году россияне купили 196 автомобилей с пробегом марки Rolls-Royce, 69 – Lamborghini, 67 – Ferrari и 28 – Aston Martin.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», более половины (53%) продаж люксовых машин с пробегом приходится на Москву и Подмосковье (876 и 211 шт. соответственно). Жите Санкт-Петербурга приобрели 177 таких автомобилей. Среди нестоличных субъектов РФ здесь первенствует Краснодарский край (87 шт.), а замыкает пятерку региональных лидеров Ростовская область (39 шт.).

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