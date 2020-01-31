Новая Hyundai Sonata доступна с 2-литровым мотором в России

Российские дилеры Hyundai начали продажи восьмого поколения седана Hyundai Sonata с двигателем 2.0 MPi (150 л.с.). Ранее данная модель была доступна для бронирования и покупки только с новым двигателем Smartstream 2.5 MPi, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Для новых Hyundai Sonata с 2,0-литровым двигателем, все из которых оборудованы 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, доступны три комплектации: Classic, Comfort, Style и пакет Smart Sense.

В базовой комплектации седан оснащается светодиодными фарами ближнего и дальнего света, интегрированными светодиодными ходовыми огнями, двухзонным климат-контролем, передними и задними датчиками парковки, аудиосистемой с экраном размером 8 дюймов и интеграцией со смартфонами Android Auto / Apple CarPlay, а также возможностью подключения двух смартфонов одновременно: один – для совершения и приема звонков, другой – для воспроизведения аудио.

В зависимости от уровня комплектации будут доступны комбинированная отделка сидений кожа-ткань, камера заднего вида, система доступа в салон без ключа, кнопка запуска двигателя, электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB), беспроводное зарядное устройство, новый навигационный комплекс с HD дисплеем размером 10,25 дюйма, премиальная аудиосистема Bose с 11 динамиками и сабвуфером, а также кожаный салон с памятью сиденья водителя и электрорегулировками в 10 направлениях и другие.

Дополнительно комплектацию Style с двигателем 2.0 MPi можно дооснастить пакетом новейших систем активной безопасности Hyundai Smart Sense, в который входят система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA), система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA), система слежения за состоянием водителя (DAW), адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC), система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA), система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA), система безопасного выхода, электропривод «детского замка» (SEA), а также полностью цифровая приборная панель с экраном размером 12,3 дюйма.

Напомним, с ноября 2019-го в России стала доступна Sonata восьмого поколения. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», всего в прошлом году продажи этого бизнес-седана на российском рынке составили 7247 автомобилей, что на 6% выше показателя годичной давности. В результате Sonata вошла в пятерку самых продаваемых моделей Hyundai в России.

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