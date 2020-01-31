Кроссовер KIA Sportage получил сервисы Яндекс

Кроссовер KIA Sportage в комплектациях от Luxe Plus и выше стал доступен с обновленной мультимедийной системой. Информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем дополнена поддержкой сервисов Яндекс: Навигатор (с возможностью работы как в онлайн-режиме, так и оффлайн) и голосового помощника Алиса, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, запуск сервисов Яндекс для кроссовера KIA Sportage осуществляется без дополнительных наценок к стоимости самого автомобиля. Напомним, цена модели в комплектации Luxe Plus составляет от 1 млн 704 тыс. 900 рублей.

Работа Яндекс.Навигатора в режиме онлайн (при подключении по сети Wi-Fi, в качестве точки доступа выступает мобильный телефон пользователя) позволяет в реальном времени получать информацию о дорожной обстановке, пробках, прочую оперативную вспомогательную информацию. Водитель может быть всегда уверен, что у него установлены наиболее актуальные карты – обновление происходит в автоматическом режиме.

Для работы в режиме оффлайн необходимо предварительно (также используя доступ в сеть через мобильный телефон пользователя или другой способ подключения к интернету по Wi-Fi), загрузить актуальные подробные карты необходимых регионов.

Голосовой помощник Алиса поможет построить и изменить маршрут, найти место для парковки, включить или выключить отображение пробок. Помощник может быть активирован кнопкой распознавания голосовых команд на руле автомобиля, через соответствующую иконку в окне Яндекса на экране мультимедийной системы автомобиля, или при помощи стандартных голосовых команд активации Яндекс («Ок, Яндекс» или «ОК, Алиса»).

Новая мультимедийная система также обеспечивает поддержку платформ Apple CarPlay и Android Auto, благодаря чему владельцы смогут пользоваться широким рядом приложений с основного экрана головного устройства Sportage.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года кроссовер KIA Sportage выбрали 34370 российских покупателей, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате модель остается самым продаваемым кроссовером С-сегмента на российском рынке.