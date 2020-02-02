Renault реализовала через онлайн шоу-рум более 35,5 тыс. автомобилей

Компания Renault Россия реализовала через онлайн шоу-рум более 35,5 тыс. автомобилей с момента старта проекта в июне 2016 года.

Напомним, в 2019 году специально под запуск Arkana Renault Россия предложила принципиально новые, эксклюзивные услуги – например, «Домашние тест-драйвы» и сервис доставки автомобиля на дом. Показательно, что первые 100 автомобилей нового купе-кроссовера Renault Arkana были проданы за первые 3 часа именно в онлайн шоу-руме, сообщает пресс-служба Renault Россия.

В настоящее время развитая дилерская сеть Renault насчитывает 145 официальных дилерских центров по всей России – от Калининграда до Хабаровска. Послепродажное обслуживание и бизнес по реализации запасных частей в 2019 году показали положительную динамику – рост товарооборота составил 17%.

«В 2020 году мы будем стремиться увеличить долю рынка, предлагая нашим клиентам новые модели, digital-инструменты и качество сервиса», – заявил генеральный директор Renault Россия Ян Птачек.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».