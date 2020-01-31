ТОП-10 автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге в 2019 году

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем петербургского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам 2019 года составил 150,3 тыс. единиц, что на 16% меньше, чем в 2018-м.

Лидером рынка подержанных машин, как и в Москве, стал Ford Focus, обладателями которого в Северной столице за отчетный период стали 5,7 тыс. человек (-21%). Вторую строку этого рейтинга занял Hyundai Solaris, перепродажи которого упали на 15% и составили 3,5 тыс. экземпляров. Замкнул тройку лидеров Volkswagen Polo, объем вторичного рынка которого за 2019 год составил 3,4 тыс. автомобилей (-6%). На четвертой позиции рейтинга расположилась Skoda Octavia (3,2 тыс. шт.; -12%), на пятой – KIA Rio (2,9 тыс. шт.; -14%).

Кроме них, в ТОП-10 рынка легковых машин с пробегом в Санкт-Петербурге в минувшем году попали: Opel Astra (2,3 тыс. шт.; -30%), Volkswagen Passat (2,1 тыс. шт.; -22%), Renault Logan (2 тыс. шт.; -20%), BMW 5-Series (1,9 тыс. шт.; -19%) и Mercedes-Benz E-Class (1,8 тыс. шт.; -15%).

Узнать актуальную стоимость автомобиля с пробегом всего за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценка авто».