Обновленная Toyota Corolla доступна для заказа в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный седан Toyota Corolla 2020 модельного года. Стоимость новинки составляет от 1 млн 214 тыс. рублей до 1 млн 736 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», помимо семи основных оттенков, Toyota Corolla можно будет заказать в двух новых цветах «красный специальный металлик» и «бежевый металлик». Дополнительно в комплектациях «Престиж» и «Престиж Safety» появилась тонировка заднего стекла и боковых окон, а подоконная линия стала более выразительной за счет обрамления хромированным молдингом.

С февраля 2020 года к широкому списку оснащения модели добавились новые опции. Вслед за купе-кроссовером Toyota C-HR, Corolla, начиная с комплектации «Комфорт», получила мультимедийную систему с поддержкой Apple Carplay и Android Auto. Возможности системы позволяют пользоваться интерфейсом смартфона на центральном экране автомобиля, управляя приложениями при помощи тачскрина, кнопок на руле и голосового управления.

Toyota Corolla предлагается с тремя бензиновыми моторами объемом 1,33 л (99 л.с.), 1,6 л (122 л.с.) и 1,8 л (140 л.с.). В исполнении с топовым двигателем и бесступенчатым вариатором Multidrive S автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10,2 секунды, при этом расход топлива в смешанном цикле не превышает 6,4 л / 100 км.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Toyota Corolla нового поколения, представленная на российском рынке в феврале 2019 года, за неполный год была продана в количестве 4408 экземпляров. Модель представлена на российском рынке в пяти комплектациях. Уже в базовую версию «Стандарт» входят кондиционер, обогрев передних сидений, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, передние электростеклоподъемники, мультифункциональное рулевое колесо, фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система (ABS) с системой распределения тормозного усилия (EBD), усилитель экстренного торможения (BAC), а также передние сиденья, выполненные с использованием технологии WIL, снижающей вероятность травмы шеи при столкновении.

Какие обновления можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».