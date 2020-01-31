Сколько россиян стали обладателями Aston Martin в 2019 году?

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» уже сообщало о том, что компания Aston Martin представила в России первый в своей истории внедорожник DBX. По мнению экспертов агентства, это может увеличить продажи автомобилей британской марки в нашей стране, как например, произошло у Lamborghini.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в минувшем году состоятельные россияне купили 10 новых автомобилей Aston Martin. Это на 3 единицы меньше, чем в 2018-м. Самой популярной моделью британского люксового бренда у жителей РФ является Aston Martin DB11, разошедшийся тиражом в 6 штук. Кроме этого, в 2019 году они приобрели еще 3 экземпляра модели Vantage и 1 – V12.

Половина купленных новых автомобилей Aston Martin получили московскую «прописку» (5 шт.). Еще две таких машины встали на учет в соседнем Подмосковье (в Реутове и Красногорске). Оставшиеся три отправились в регионы – по одному такому роскошному автомобилю приобрели жители Екатеринбурга, Омска и Бийска (Алтайский край).

Добавим также, что официальным дилером Aston Martin в России является компания «АВИЛОН». Как отметил директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский, в прошлом году компания реализовала 9 новых автомобилей Aston Martin и 2 – с пробегом.

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