Skoda Karoq поступил в продажу на российском рынке

Российские дилеры Skoda начали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq, производство которого налажено на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. Новинка будет доступна в двух комплектациях – Ambition и Style – стоимостью 1 млн 499 тыс. рублей и 1 млн 673 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба чешской марки.

Уже в комплектации Ambition владельцам автомобиля доступны двухзонный климат-контроль Climatronic, информационно-развлекательная система Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, круиз-контроль с ограничением скорости, ассистент подъема в гору, а также отделка интерьера хромированными деталями и декоративными вставками. Кроме того, в оснащение входят 3-спицевое кожаное рулевое колесо с функцией управления радио и телефоном, центральный замок с дистанционным управлением и задние датчики парковки.

В комплектации Style к оборудованию добавится платформа SmartLink, которая позволяет подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями, центральный замок Kessy, передние датчики парковки, а также 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом.

Кроме того, на старте продаж Skoda Karoq покупателям модели предлагается бесплатный пакет опций First Edition. В комплектации Ambition он включает в себя комбинированную обивку сидений, передние и задние датчики парковки, тонировку задних стекол, а также поясничные опоры в спинках передних сидений. В комплектации Style в пакет входит тонировка задних стекол, ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно) и датчики парковки спереди и сзади.

В качестве опций покупателям доступны, например, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон, система контроля дистанции спереди Front Assist, ассистент управления дальним светом Auto Light Assist, стояночный дистанционный отопитель, а также обогрев задних сидений и лобового стекла.

Skoda Karoq будет предлагаться с двигателем 1.4 TSI / 150 л.с. в сочетании с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Базовая комплектация Active, двигатель 1.6 MPI с механической и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также двигатель 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

По оценкам коммерческого директора ГК «Автомир» Виталия Грошенкова, при объеме продаж в 100 тыс. автомобилей Skoda, доля Karoq в модельном миксе должна составить от 20 до 25%. А с появлением в арсенале модели «проверенного» атмосферного двигателя объемом 1,6, который будет доступен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, так и «механикой», ожидаемый объем продаж Karoq может увеличиться до 30%.

«Основными конкурентами нового Skoda Karoq на российском рынке станут Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Renault Arkana, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan. Но главным в этом списке станет новая модель Seltos от KIA, преимущества Karoq перед которым заключаются в технической оснащенности, привлекательном для рынка ценовом позиционировании в комфортном ценовом диапазоне», – говорит директор автоцентра АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО (официальный дилер Skoda) Константин Калачёв.

Подробнее о перспективах нового кроссовера Skoda Karoq на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».