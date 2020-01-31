С 1 января 2021 года автомобилистов ждут новые штрафы

Штраф за превышение скорости на дороге может вырасти до 3 – 10 тысяч рублей или вообще вылиться в лишение права управления автомобилем. За перевозку ребенка без детского кресла предлагается повысить наказание до 5 тыс. рублей, за тонировку свыше нормативной – поднять штрафную сумму до 3 тыс. рублей (при повторном нарушении), за остановку автомобиля на переезде будут взимать 5 тыс. рублей. Изменений, предлагаемых к внесению в новый Кодекс об административных нарушениях (КоАП), очень много. Вечером 30 января проект этого Документа был опубликован на одном из официальных правительственных сайтов – вынесен на обсуждение.

Общий настрой нового Кодекса, который планируют к введению с 1 января 2021 года – ужесточение и упорядочивание наказаний за нарушения. Для примера рассмотрим подробнее изменения, связанные со скоростным режимом, которые предлагают ввести в практику. Об этом много говорилось в течение 2019 года представителями разных министерств и ведомств и вот теперь предлагается новая редакция этой «буквы закона».

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час – влечет за собой наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей. На величину более 40, но не более 60 километров в час – 4 тыс. рублей. Более 60 километров в час – грозит штрафом 5 тыс. рублей или лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами (от 4 до 6 месяцев). За повторное нарушение, связанное с грубым нарушением скоростного режима – 10 тысяч рублей или лишение права вождения автомобиля сроком на 1 год.

Автомобильные номера признаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака – и этот пункт также предлагается ввести в новый Кодекс. За передачу управления автомобилем человеку без документов на право управления – штраф может составить 3 тысячи рублей.

Перечислением всех пунктов предлагаемого к обсуждению Кодекса мы сегодня заниматься не будем. Просто рекомендуем внимательно посмотреть и почитать Документ. Потому что за 17 лет, прошедших с момента принятия аналогичного предыдущего документа, в нашей стране многое изменилось. Законодателям была поставлена задача критически переоценить сложившуюся обстановку и подтянуть нормы закона к этим изменениям и конституционным требованиям. Так, за последние 17 лет принято 654 федеральных закона, по которым в старый КоАП внесено уже свыше 4 800 изменений.

Конкретно для автобизнеса в новом Докмуенте, безусловно, будут интересны и важны не только главы о штрафах на дороге (многие из нас ездят за рулем) и правила перевозок грузов и пассажиров, но и «Административные правонарушения, посягающие на права потребителей» (глава 12), «Административные правонарушения, посягающие на конкуренцию» (глава 27), «Административные правонарушения в области публичных финансов и денежного обращения вне банковской системы» (глава 29), ряд других.