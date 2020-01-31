Мировой авторынок в 2019 году снизился на 4,4% до 90 млн 266 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в прошлом году было реализовано 25 млн 447 тыс. машин (-8,3%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется второй год подряд, что обусловлено, в частности, торможением экономического роста и торговыми спорами с США. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 16 млн 990 тыс. машин, что на 1,4% ниже показателя годичной давности.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в 2019-м остались практически на прежнем уровне и составили 16 млн 285 тыс. машин (+0,8%). А вот продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 2,7% до 4 млн 115 тыс. тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в прошлом году показал падение на 2,3%, и в 2020-м ожидается аналогичная динамика продаж.

В Южной Америке местные дилеры продали 3 млн 105 тыс. автомобилей, что на 4,4% меньше, чем в 2018 году. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (5 млн 129 тыс. тыс. шт., -1,4%), Канаду (1 млн 924 тыс. шт., -3,4%) и Корею (1 млн 749 тыс. шт., -1,6%).

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