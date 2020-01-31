В 2019 году автопром Великобритании достиг своего минимума с 2010 года

Производство автомобилей в Великобритании снижается третий год подряд и в 2019 году был зарегистрирован самый низкий уровень производства с 2010 года. Об этом сообщает британский портал autocar.co.uk со ссылкой на недавно опубликованные данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Объем производства снизился на 14,2% относительно 2018 года и достиг уровня в 1,3 млн автомобилей. Это более чем на 400 тыс. машин меньше, чем в 2016 году, когда был зарегистрирован самый высокий показатель производства - 1,72 млн единиц.

По словам руководителя SMMT Майка Хоуза (Mike Hawes), текущий спад производства связан не только с ослаблением доверия бизнеса и потребителей в Великобритании, но также и с продолжающимся падением спроса на дизельные модели в Европе и на ключевых экспортных рынках, в том числе в Китае, Японии и США.

По прогнозам SMMT, новые инвестиции в автомобильную промышленность Великобритании в 2020 году составят 1,1 млрд фунтов стерлингов. Большая часть из них приходится на компанию Jaguar Land Rover, которая заявила о намерении производить электромобили, в том числе и следующий Jaguar XJ ,в Великобритании. Эта цифра на 60% ниже, чем среднегодовое значение в 2,75 млрд фунтов стерлингов, поступавших в автопром Великобритании в течение последних 7 лет.

Отмечается, что 2019 год был удачным для небольших, специализированных британских брендов, например, таких как Bentley и Rolls-Royce , совокупное производство которых выросло на 16,2% до уровня чуть более 30 тыс. единиц. Производство автомобилей на альтернативном топливе, в том числе гибриды, гибриды со сменными модулями и электромобили, также увеличилось более чем на треть, составив объем чуть менее 200 тыс. автомобилей.

В 2020 году SMMT прогнозирует дальнейшее падение производства автомобилей в Великобритании до уровня в 1,27 млн единиц. Эту ситуацию вряд ли смогут исправить завод по производству Nissan Juke, построенный в Сандерленде (Sunderland), или первое полное годовое производство Toyota Corolla в Дербишире (Derbyshire).

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