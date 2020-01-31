АВТОСТАТ | Toyota Hilux шестой год подряд является лидером по сохранности остаточной стоимости среди пикапов

Toyota Hilux шестой год подряд является лидером по сохранности остаточной стоимости среди пикапов

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Toyota Hilux шестой год подряд является лидером по сохранности остаточной стоимости среди пикапов

Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)
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По результатам исследования «Residual value – 2020», проведенного экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснилось, что в сегменте пикапов меньше всего теряет в цене Toyota Hilux.

Эта модель после трех лет с момента покупки сохраняет свою остаточную стоимость на уровне 86,49% от первоначальной цены. Таким образом, Toyota Hilux уже шестой год подряд сохраняет звание лидера по индексу остаточной стоимости среди пикапов.

Второе место в этом рейтинге занимает Mitsubishi L200, результат которого составил 75,36%. Замыкает тройку лидеров здесь Volkswagen Amarok с показателем 68,42%.

Более подробная информация о проведенном исследовании и моделях-лидерах по индексу остаточной стоимости содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: residual value модели-лидеры сегмент pickup mitsubishi mitsubishi l200 toyota toyota hilux volkswagen volkswagen amarok

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