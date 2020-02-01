Авторынок Германии в 2019 году достиг 10-летнего максимума

Авторынок Германии в 2019 году вырос на 5% и составил 3 млн 323 тыс. 878 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат за последние 10 лет.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в прошлом году реализовал 667518 машин (+3,7%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 6,3% до 339185 единиц. Третью строчку занимает Ford, чей результат составил 279719 автомобилей (+10,9%). Замыкают пятерку лидеров BMW (279243 шт.; +5,4%) и Audi (267195 шт.; +4,7%).

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