Российские продажи Nissan Qashqai в 2019 году увеличились на 9%

Российские дилеры Nissan в 2019 году реализовали 64974 автомобиля – на 20% меньше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля марки составила 3,7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в прошлом году остался кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 8,5% и составили 25158 штук. В результате Nissan Qashqai вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в апреле прошлого года российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Второе место по объему продаж занял Nissan X-Trail с показателем 20915 реализованных машин, что на 8,6% ниже показателя годичной давности.

Между тем, в 2019 году компания Nissan прекратила поставки в Россию компактного кроссовера Juke и суперкара GT-R. Кроме того, дилеры марки завершили распродажу седанов Almera, чье производство в России было прекращено еще в октябре 2018 года.

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