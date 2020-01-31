Nissan сократит рабочие места в США

Японский автопроизводитель Nissan Motor намерен оптимизировать операции в США, сократив рабочие места и закрыв два региональных офиса продаж.

"С целью адаптации к текущим потребностям бизнеса и улучшения производительности Nissan предложит программы добровольного увольнения сотрудникам в США, - говорится в заявлении Nissan. - Компания также оптимизирует операции региональных подразделений продаж, чтобы лучше поддерживать лидеров и клиентов".

Как сообщает агентство "Интерфакс", пакеты добровольного увольнения будут предложены сотрудникам в возрасте от 52 лет, однако, каких сегментов бизнеса коснутся сокращения и каким будет объем денежных компенсаций, в Nissan не уточняют. В настоящее время число сотрудников Nissan в США составляет порядка 20 тыс. чеовек, и те, кто может воспользоваться пакетами добровольного увольнения, получат соответствующие уведомления до 31 января.

В 2019 году компания продала 1 млн 345,681 тыс. автомобилей брендов Nissan и Infiniti в США - на 10% меньше, чем годом ранее. Продажи люксового бренда Infiniti упали более чем на треть.

Напомним, Nissan, находящийся в сложной ситуации с момента ареста ее экс-председателя совета директоров Карлоса Гона в ноябре 2018 года, в июле обнародовал план реструктуризации, предусматривающий сокращение 12,5 тыс. рабочих мест по всему миру. Планируемые сокращения в США в этом плане не учтены. В октябре прошлого года гендиректором Nissan был назначен Макото Учида, который сменил Хирото Саикаву, занявшего пост CEO еще при Гоне.

Как сообщалось, Гон, находившийся под следствием в Японии, в конце декабря 2019 года сбежал в Ливан. Один из его адвокатов - Нобуо Гохара - сообщил, что Гон предрекает автопроизводителю банкротство в течение следующих двух-трех лет.

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