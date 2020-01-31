Aston Martin DBX официально представлен в России

Первый внедорожник бренда Aston Martin DBX официально презентован в России. Первые клиенты получат автомобиль в июне 2020 года. Стоимость новинки в первоклассной комплектации составляет около 14,5 млн рублей, сообщает пресс-служба «Авилона». Как отмечается, потенциальный спрос среди клиентов на эту модель в 2 раза превышает планируемую ежемесячную квоту.

На старте продаж полноприводный DBX будет оснащен двигателем V8 мощностью 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента в сочетании с 9-ступенчатой трансмиссией и постоянным полным приводом. В базовое оснащение модели уже входят межосевая блокировка с возможностью передачи до 100% крутящего момента как на переднюю, так и на заднюю оси, а также электронная межколесная блокировка задней оси, аналогичная устанавливаемой на модель Vantage. По умолчанию автомобиль также оборудован пневмоподвеской с 7 режимами, от Sport + до Terrain +.

Специально для Aston Martin DBX с нуля была разработана новая платформа, что позволило автомобилю расположить двигатель внутри колесной базы и достичь лучшей развесовки в классе – 54/46. Длина колесной базы при этом составляет более 3 метров, что позволило сделать салон автомобиля одним из самых вместительных моделей среди люксовых SUV.



Клиентам предлагается широкий выбор опций и аксессуаров – специально для DBX разработано 8 дизайнерских спецификаций. Впервые на рынке для персонализации салона DBX клиенты смогут воспользоваться уникальной опцией по отделке ряда элементов тканым шерстяным войлоком, который размещается на дверных панелях, боковой стороне центральной консоли и в нижней части панели приборов.

«Можно прогнозировать, что с появлением внедорожника доля Aston Martin среди других люксовых марок на рынке увеличится в 4 раза. Мы ожидаем, что часть клиентов перейдет в марку Aston Martin и отдаст свое предпочтение автомобилю DBX», – заявил председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович.

«Авилон» работает с брендом Aston Martin с 2015 года. Среди моделей, представленных сегодня на российском рынке – новое поколение Vantage, DB11 в версиях V8, кабриолет Volante и мощный AMR. Также клиентам доступны эксклюзивные, штучные модели, такие как Valhalla.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».