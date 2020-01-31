АВТОСТАТ | Datsun в 2019 году увеличил продажи в России на 9%

Datsun в 2019 году увеличил продажи в России на 9%

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Datsun в 2019 году увеличил продажи в России на 9%

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы
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Российские дилеры Datsun по итогам 2019 года реализовали 22426 автомобилей, что на 9% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки составила 1,3% против 1,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого в прошлом году увеличились на 6,9% и составили 19453 машин. Хэтчбек Datsun mi-DO разошелся в количестве 2973 экземпляров, что на 25,8% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе-2020-го российские дилеры Datsun начали продажи обновленного седана Datsun on-DO. Изменения версии 2020 модельного года коснулись дизайна кузова и интерьера автомобиля. Цены на новинку начинаются от 506 тыс. рублей за автомобили 2020 года производства.

Полный список дилеров Datsun (и не только Datsun) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи datsun

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