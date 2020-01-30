В России выпущен 80-тысячный Ford Transit

С конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошел 80-тысячный Ford Transit с момента начала производства модели в январе 2012 года. Юбилейным стал микроавтобус Transit в насыщенном цвете «Deep Impact Blue», сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Напомним, легкие коммерческие автомобили Transit первыми встали на конвейер елабужского завода Ford Sollers в начале 2012 года, а с апреля 2015-го автомобиль выпускается по технологии полного цикла. В сентябре прошлого года завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Автомобиль получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Ford по итогам 2019 года увеличили продажи легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit на 4%, реализовав 12589 этих машин. В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 55 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

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