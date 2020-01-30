Британский авторынок в 2019 году остался «в минусе»

Британский авторынок в 2019 году снизился на 2,4% и составил 2 млн 311 тыс. 140 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат зафиксирован третий год подряд, что отчасти обусловлено политической и экономической нестабильностью из-за очередной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в прошлом году стал Ford, реализовавший 236137 автомобилей (-7,1%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 200771 машину (-1,2%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 171823 проданных автомобиля (-0,2%). Замыкают пятерку лидеров BMW (168753 шт., -1,3%) и местный Vauxhall (159830 шт., -9,9%).

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