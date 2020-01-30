В России определили автомобили, которые меньше теряют в цене

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели 6-е ежегодное исследование «Residual value – 2020» (сохранность остаточной стоимости автомобиля) и определили модели, которые меньше теряют в цене.

К примеру, в сегменте В наилучшую остаточную стоимость по итогам 2019 года имеет Renault Sandero. Через три года после покупки показатель этой модели равен 84,89%, т.е. потеря первоначальной цены составляет чуть более 15%.

Также в тройку лидеров здесь вошли Volkswagen Polo и KIA Rio, у которых индекс остаточной стоимости составил 80,52% и 78,35% соответственно.

Подробная информация об итогах исследования «Residual value – 2020» содержится в специально подготовленном пресс-релизе.