Geely зарезервировала в России названия для новых моделей

Компания Geely зарегистрировала в России новые товарные знаки Antares и Sirius. Автомобили с такими названиями прежде не были представлены в линейке Geely и ее брендов. Как пояснили "Российской газете" в российском представительстве Geely, оно непричастно к факту регистрации, это инициатива китайского офиса компании.

Астрономическая тематика названий наводит на версию, что это электромобили или гибриды, так как под брендом Polestar (в переводе - "Полярная звезда") совместного предприятия с Volvo в Китае выпускают богато оснащенные и высокоскоростные электромобили.

В модельной линейке Geely есть три подзаряжаемых гибрида и электромобиль. Но в России представлены только машины с бензиновыми двигателями, это седан Emgrand 7 и кроссоверы Emgrand X7 и Atlas. Готовится к выходу на российский рынок третий кроссовер Coolray, который будет оснащаться 1,5-литровым 3-цилиндровым бензиновым двигателем двух вариантов - мощностью 150 и 177 л.с. Продажи Coolray начнутся в первом квартале текущего года. Кроме того, в 2020 году на российском рынке появится новый кросс-купе FY11.

Напомним, ранее компания Geely сертифицировала в России кроссовер Atlas Pro – соответствующее одобрение типа транспортного средства (ОТТС) появилось в базе данных Росстандарта. Автомобиль будет доступен с единственным 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором, выдающим 177 л. с. и 255 Нм крутящего момента, который был разработан совместно с Volvo. Двигатель может работать с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач. Предусмотрены модификации как с передним, так и с полным приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Geely в 2019 году реализовали 9602 автомобиля, что в 2,8 раза больше по сравнению с показателем годичной давности. Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Atlas, чьи продажи в прошлом году выросли на 79% и составили 7536 машин. В результате флагманский Geely Atlas стал самой продаваемой моделью среди всех автомобилей из Поднебесной, представленных на российском рынке.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».