Volkswagen Golf в 2019 году остался самой продаваемой моделью в Европе

Хэтчбек Volkswagen Golf в 2019 году остался самой продаваемой моделью на европейском рынке. Таким образом, этот титул бестселлер Volkswagen сохраняет одиннадцатый год подряд. Как отмечают в Volkswagen, укрепить лидерство модели призван выход на рынок восьмого поколения Golf, представленного осенью прошлого года. Кроме того, электрическая модификация e-Golf по итогам 2019 года стала самым продаваемым электромобилем Volkswagen в Европе.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в декабре стал Volkswagen Golf с показателем 30652 реализованных машины (+3%). Второе место заняла Renault Clio, чьи продажи составили 19576 автомобилей (+6%). Третий результат показала Tesla Model 3 – реализация этой модели составила 22118 единиц. Далее идет Ford Kuga, на которой остановили свой выбор 22045 европейских покупателей (+157%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia Duster, разошедшийся тиражом 20933 экземпляра (+59%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Renault Captur (20299 шт., +33%), Nissan Qashqai (19726 шт., +47%), Dacia Sandero (19204 шт., +19%), Volkswagen Polo (18263 шт., -25%) и Peugeot 208 (17612 шт., +19%).

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