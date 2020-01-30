В Кемерове открылся второй дилерский центр KIA

Компания «КИА Центр Кемерово-Юг», являющийся официальным дилером корейской марки в Кузбассе, провел техническое открытие второго полнофункционального салона в регионе. Первый салон был переименован в «КИА Центр Кемерово-Север».

Как рассказал порталу «Континент Сибирь» глава компании Денис Пронин, площадь шоу-рума нового автосалона составляет 3400 кв.м. Дилерский центр оснащен 11 постами сервиса. Также на территории комплекса имеется центр кузовного ремонта. Салон построен в соответствии с последними стандартами KIA.

Напомним, что «КИА Центр Кемерово-Юг» (ООО «Ай-Би-Эм») является единственным официальным дилером KIA в Кемерове с 2005 года. Помимо корейской марки компания также является официальным дилером УАЗа (УАЗ-Центр Кемерово).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2019 год в городе было реализовано 2587 новых автомобилей KIA. Для сравнения: в Красноярске, где работает 3 дилерских центра KIA, было продано 2588 новых автомобилей корейской марки, а в Новосибирске – 2714 машин.

Напомним, что в 2019 году в Новосибирске и Красноярске прошло открытие третьих полнофункциональных салонов KIA. В Новосибирске дилерский центр запустила компания «Центр-НСК» (ГК «Эксперт», Самара), а в Красноярске – «СИАЛАВТО» (г. Красноярск), для которой этот салон стал уже вторым. В 2020 году ожидается запуск нового дилера в Барнауле.

Добавим, что на 13 января 2020 года в 99 городах России действует 197 официальных дилеров KIA. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры KIA реализовали 225901 автомобиль – это на 1% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,8% против 12,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только KIA, но и других автопроизводителей) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».