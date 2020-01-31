Казахстанский авторынок в 2019 году вырос на 27%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам продаж в 2019 году объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане составил 68,9 тыс. единиц, что на 27% выше, чем в 2018 году.

Самой популярной маркой на местном рынке стала японская Toyota – в прошлом году казахстанцы приобрели 15 010 таких автомобилей, что на 18% больше, чем в 2018 году. Совсем немного отстает от лидера корейский бренд Hyundai, чьи продажи увеличились на 76% до 14 980 единиц. Замыкает тройку лидеров российская LADA с результатом 14 670 автомобилей (+17%). В ТОП-5 самых покупаемых марок вошли также KIA (4 010 шт., +34%) и недавно вернувшийся на рынок узбекский Ravon (3 530 шт.).

Среди моделей лидерство принадлежит бизнес-седану Toyota Camry, объем реализации которого достиг 7 010 единиц. Вторую строчку занимает кроссовер Hyundai Tucson (4 500 шт.), а следом идут три модели LADA – Granta (4 280 шт.), Vesta (3 690 шт.) и внедорожник 4x4 (3 650 шт.).

Эксперты также отмечают, что в декабре 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане вырос на 46% по сравнению с декабрем 2018 года и достиг 7,9 тыс. экземпляров.

Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

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