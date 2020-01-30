Hyundai в 2019 году увеличила рыночную долю в России

Российские дилеры Hyundai в 2019 году реализовали 178809 автомобилей, что соответствует уровню предыдущего года. В результате Hyundai заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 10,2% против 9,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером марки Hyundai в прошлом году остается компактный кроссовер Creta с показателем 71487 проданных машин (+5,8%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris, на котором остановили свой выбор 58682 покупателя (-10,5%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в 2019 году нашел 22753 владельца – на 1,2% меньше по сравнению с предыдущим годом. Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чей результат составил 11519 реализованных автомобилей (+46%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai по-прежнему бизнес-седан Sonata, продажи которого составили 7247 машин (+5,8%). Напомним, с ноября 2019-го в России стала доступна Sonata восьмого поколения.

Стоит также отметить, что в апреле 2019 года на российском рынке был представлен суббренд N, который занимается производством спортивных автомобилей. Первой моделью, доступной в России, стал «заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2020 года на российском рынке начнутся продажи фейслифтинговых бестселлеров Hyundai – Solaris и Creta, а также спортивной версии кроссовера Tucson – N-Line. Во второй половине 2020-го следует ожидать появления абсолютно нового полноразмерного кроссовера Palisade, старт нового поколения Elantra и рестайлингового Santa Fe.

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