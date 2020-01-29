Toyota – лидер по количеству наград «Residual value – 2020» в ценовом диапазоне STANDART

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подвело итоги 6-го ежегодного исследования «Residual value – 2020» и определило модели-лидеры по сохранности остаточной стоимости.

Согласно результатам исследования, в ценовом диапазоне STANDART наибольшее количество лидерских позиций по итогам 2019 года приходится на автомобили японской марки Toyota, которые первенствуют сразу в четырех из восьми сегментов. Так, Toyota Hilux является лучшим среди пикапов. В свою очередь, Toyota RAV4 занимает лидерскую позицию в сегменте SUV (C), Toyota Land Cruiser Prado – в SUV (D), а Toyota Land Cruiser 200 – в SUV (E).

Кроме этого, еще две модели японского бренда заняли вторые места в других сегментах ценового диапазона STANDART – это Toyota Corolla (C) и Toyota Camry (D). Таким образом, половина (6 из 12) моделей Toyota, представленных на российском рынке, вошли в число лидеров по сохранности остаточной стоимости.

Более подробная информация о результатах исследования «Residual value – 2020» содержится в специально подготовленном пресс-релизе.