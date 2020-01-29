Итальянский авторынок в 2019 году остался на прежнем уровне

Автомобильный рынок Италии в 2019 году остался на прежнем уровне и составил 1 млн 916 тыс. 320 машин (+0,3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в прошлом году реализовал 285888 машин (-11,6%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи выросли на 8,6% и составили 176813 единиц. На третьей строчке идет Ford с показателем 122527 реализованных автомобилей (-5,5%). Замыкают пятерку лидеров Renault (113924 шт., -9%) и Peugeot (110034 шт., +1,4%).





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