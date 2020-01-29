Renault и Castrol подписали договор о сотрудничестве на российском рынке

Компании Renault Россия и Castrol Россия 28 января подписали договор о сотрудничестве по поставкам моторных масел для использования в сети авторизованных станций технического обслуживания.

Как сообщает пресс-служба французской марки, всем клиентам официальных дилерских центров Renault в России будет предложена новая линейка продуктов Renault-Castrol GTX, разработанная эксклюзивно для автомобилей Renault. Все продукты Castrol, созданные для Renault, производятся на заводах в Бельгии и Германии. Качество продукции Castrol было подтверждено в рамках внутренних тестов Renault.

В настоящее время развитая дилерская сеть Renault насчитывает 145 официальных дилерских центров по всей России – от Калининграда до Хабаровска.

В каких городах есть дилерские центры Renault, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».