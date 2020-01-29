Mazda CX-5 в 2019 году остался бестселлером марки в России

Российские дилеры Mazda в 2019 году реализовали 30576 автомобиля – на 3% меньше, чем годом ранее. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого остались на прежнем уровне и составили 22565 машин (-0,1%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в июле прошлого года на российском рынке стартовали продажи новой Mazda3 в кузове хэтчбек, а в октябре у дилеров появился и седан. По расчетам Mazda Motor Rus, соотношение продаж хэтчбека и седана останется на прежнем уровне, и седан сохранит за собой 60% от всего объема Mazda3.

В каких городах есть дилерские центры Mazda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».