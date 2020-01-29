Nissan запустил онлайн-сервис для поиска автомобилей в наличии у дилеров России

Компания Nissan запустила онлайн-сервис «Автомобили в наличии», который позволяет клиенту подобрать интересующую модель Nissan в удобном дилерском центре.

Как сообщает пресс-служба японской марки, каталог, доступный по адресу https://nissanofficialstock.ru/, объединяет данные по новым автомобилям в наличии во всех 126 дилерских центрах Nissan на территории России, и позволяет подобрать модель и комплектацию по заданным параметрам. На странице сервиса отображаются только доступные на российском рынке модели: Nissan Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano. Для удобства клиента город определяется автоматически, но дополнительно также есть функция выбора нескольких городов, что позволяет получить более широкую выдачу по интересующей модели и комплектации.

Подобрав нужный автомобиль, клиент может оставить заявку на покупку или тест-драйв выбранной модели в дилерском центре, в котором она есть в наличии. Сервис также дает возможность рассчитать стоимость нового автомобиля с учетом скидок по программам «В кругу Nissan» для лояльных клиентов и трейд-ин: заполнив простую форму онлайн-оценки текущего автомобиля, клиент узнает, на какую сумму скидки он может рассчитывать.

В базу данных сервиса внесена информация из всех официальных дилерских центров Nissan на территории России, а обновляется она при каждом изменении на складах дилеров – это означает, что весь ассортимент, представленный в сервисе, всегда актуален.

В феврале 2020 года компания планирует расширить функционал каталога «Автомобили в наличии», добавив возможность внесения предоплаты онлайн. Первое время нововведение будет доступно у 26 дилеров, которые уже имеют опыт оплаты через сайт, а в течение 2020 года будут подключены все дилерские центры Nissanв России. Это позволит зарезервировать автомобиль до визита в офис продаж.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Nissan в 2019 году реализовали 64974 автомобиля – на 20% меньше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,7%, согласно данным АЕБ. Бестселлером Nissan на российском рынке в прошлом году остается кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 8,5% и составили 25158 штук.