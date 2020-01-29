Residual Value – 2020: какие автомобили лучше сохраняют остаточную стоимость?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели 6-е ежегодное исследование «Residual value – 2020» (сохранность остаточной стоимости автомобиля). В рамках данного исследования были определены автомобили, которые меньше теряют в цене.

О том, что это за модели, можно будет узнать из прямой трансляции, которую проведет портал Авто Mail.ru с церемонии награждения лауреатов премии «Residual value – 2020». Она пройдет сегодня, 29 января, в Москве.

Посмотреть прямую трансляцию мероприятия можно здесь.