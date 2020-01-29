Volkswagen показал внешность нового Caddy

Компания Volkswagen опубликовала новые реалистичные дизайн-скетчи, дающие представление о коммерческом автомобиле Caddy пятого поколения. Премьера машины состоится в феврале нынешнего года, сообщает портал Autonews.ru.

В Volkswagen отметили, что новый Caddy получится «совершенно непохожим» на предшественников. Судя по изображениям, отличительными чертами модели станут нижняя радиаторная решетка с узором в виде сот и горизонтальные светодиодные дневные ходовые огни, визуально объединенные при помощи декоративной линии.

Новый Volkswagen Caddy построят на модульной платформе MQB, предусматривающей колесную базу разных размеров. В линейку модификаций войдет пассажирская версия, а также длиннобазный развозной фургон.

По предварительным данным, в моторную гамму следующего Volkswagen Caddy войдут бензиновые двигатели рабочим объемом 1,0 и 1,5 л мощностью от 90 до 150 л.c. Дизельная линейка будет представлена агрегатами, развивающими 115 и 150 л.с. Не исключено появление «мягких гибридов» – со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью.

В России нынешний Volkswagen Caddy доступен с бензиновым 1,6-литровым атмосферником мощностью 110 л.с., а также со 125-сильным наддувным агрегатом объемом 1,4 литра. Дизельная гамма представлена 2,0-литровыми двигателями мощностью 110 и 140 л.с. Автомобиль со 110-сильным агрегатом на «тяжелом топливе» оснащен полным приводом. Цены на Caddy стартуют с отметки 1 млн 513 тыс. 200 рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».