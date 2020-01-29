Renault назначила нового гендиректора

Совет директоров Renault принял решение с 1 июля 2020 года назначить новым генеральным директором компании Луку де Мео, ранее возглавлявшего испанскую Seat. «Совет директоров считает, что он сочетает в себе все качества, которые будут способствовать развитию группы Renault во всех аспектах», – отмечается в заявлении Renault.

Как сообщает агентство «ТАСС», заместителем гендиректора Renault стала Клотильда Дельбо, которая после отставки Тьерри Боллоре в октябре 2019 года временно исполняла функции директора компании.

Как отмечала ранее газета Le Monde, смена руководства Renault стала продолжением перестановок в высшем эшелоне компании, вызванных отставкой ее многолетнего руководителя Карлоса Гона.

Напомним, в 2019 году Группа Renault реализовала во всем мире 3 млн 753 тыс. 723 автомобиля, показав спад на 3,4% на фоне сокращения рынка.

«Продажи Группы в последнем квартале выросли благодаря успеху новых моделей на ключевых рынках Группы, таких как Европа, Россия и Индия, где Renault уверенно укрепляет свои позиции. В 2020 году мы делаем ставку на продажи наших бестселлеров, нового Clio и нового Captur, а также на электрические и гибридные модели, в первую очередь, речь идет о новом ZOE, Twingo Z.E. и силовой установке E-Tech. Мы продолжим начавшуюся в 2019 году оптимизацию ценовой политики, которая стала возможной благодаря высокому качеству и привлекательности наших новых продуктов», – заявил ранее исполнительный вице-президент Группы Renault по продажам и региональной политике Оливье Мюрге.

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