«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач

Ульяновский автозавод приступил к циклу испытаний новой трансмиссии, предназначенной для так называемого «русского Prado». По информации портала «Автоброкер», речь идет о 6-ступенчатой механической коробке передач, которая сейчас проходит активные испытания, в том числе для работы с новым турбированным двигателем.

Специально для «русского Prado» Заволжский моторный завод (ЗМЗ) разработает бензиновый наддувный агрегат, который будет доступен с двумя стадиями форсировки. Мощность одной из модификаций составит 180 л.с.

Внедорожник, который станет преемником нынешнего Patriot, будет разработан на новой платформе, он получит независимую пружинную подвеску спереди и зависимую пружинную сзади. Также для «Русского Прадо» подготовили светодиодную оптику – в базе Роспатента уже есть соответствующие документы на головную оптику и задние фонари.

В середине декабря 2019 года гендиректор УАЗа Адиль Ширинов рассказал, что завышать стоимость нового внедорожника в компании не будут. Ожидается, что автомобиль с турбомотором будет процентов на 5-8 дороже обычного «Патриота». Согласно такому плану, «Русский Прадо» будет стоить до 1,5 млн рублей. Изначально предполагалось, что внедорожник появится уже в 2020 года, однако впоследствии стало известно, что модель встанет на конвейер во второй половине 2021 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод объявил цену на лимитированную серию флагманского внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, которая будет выпущена в честь 200-летия открытия Антарктиды. Стоимость новинки составляет от 1 млн 062 тыс. рублей. Тираж УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, производство которого стартует в марте 2020 года, ограничен 200 экземплярами.

Помимо спецверсий существующих моделей Ульяновский автозавод в апреле 2020 года планирует начать продажи модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач. Напомним, первым «автомат» получил внедорожник УАЗ «Патриот», который стал доступен с новой трансмиссией с октября 2019 года.

По итогам 2019 года Ульяновский автозавод реализовал в России 38892 автомобиля, что на 6% ниже показателя годичной давности. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,2%, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

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