Продажи электромобилей с пробегом в России выросли в 1,5 раза

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем российского рынка электромобилей с пробегом составил 3303. Это на 48% больше, чем в 2018 году (2237 шт.).

Самым популярным подержанным электрокаром остается Nissan Leaf. За прошлый год 3123 автомобиля Nissan Leaf получили новых владельцев, причем почти все они (3051 шт.) – с правым расположением руля и ввезены из Японии.

Реализация остальных электрокаров с пробегом на российском рынке исчисляется гораздо меньшими объемами: Mitsubishi I-MiEV (69 шт.), Tesla Model S (34 шт.), BMW i3 (28 шт.), LADA Ellada (24 шт.), Tesla Model X (11 шт.), Jaguar I-Pace (9 шт.), Renault Twizy (3 шт.), Hyundai Ioniq и Tesla Model 3 (по 1 шт.).

Что касается географии, то самым большим вторичным рынком электрокаров обладает Иркутская область. В минувшем году обладателями таких транспортных средств стали 405 местных жителей. В Приморском крае электромобили с пробегом приобрели 387 человек. Третьим по величине рынком для таких машин стал Краснодарский край (235 шт.).

Далее следуют Хабаровский край (223 шт.), Новосибирская область (137 шт.) и Красноярский край (124 шт.). Москва в этом рейтинге лишь на седьмом месте (122 шт.), Подмосковье – на восьмом (109 шт.). В остальных субъектах РФ реализация подержанных электрокаров составила менее сотни единиц.

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