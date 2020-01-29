Названа стоимость гоночной LADA Vesta

Гоночную модификацию седана LADA Vesta – R1 – можно заказать по цене приблизительно в 2 млн рублей. Это примерно на 1 млн рублей дороже обычной «спортивной» версии модели. Об этом порталу «Лада.Онлайн» сообщил директор подразделения LADA Sport Владислав Незванкин.

LADA Vesta R1 была создана специально для «Рождественской гонки чемпионов».

Стандартный 1,6-литровый 16-клапанный двигатель форсировали с заводских 106 до 175 л.с., в том числе благодаря новому программному обеспечению электронного блока управления двигателем. Кроме того, седан получил доработанную кулачковую трансмиссию, блокировку дифференциала, а также новые пружины и газонаполненные амортизаторы в подвеске. Большинство использованных компонентов – российского производства.

Напомним, самая мощная «гражданская» версия LADA Vesta – Sport – оснащается форсированным двигателем LADA объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Вместе с модернизированными системами впуска и выпуска это позволило поднять максимальную мощность двигателя до 145 л.с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами.

Кроме того, LADA Vesta Sport получила специальные настройки шасси, а также специально разработанную тормозную систему. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза – все это обеспечивает уверенное замедление с высоких скоростей. Особый драйв создает система ESC, получившая спортивные настройки и возможностью полного отключения. В общей сложности на LADA Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов. Цены на такой автомобиль стартуют с отметки 1 млн 042 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», «заряженный» седан LADA Vesta Sport, который стартовал на российском рынке в конце января 2019-го, за первый год продаж нашел 750 покупателей.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».